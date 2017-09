Dejésmosles ir

Los catalanes quieren su independencia y noto gran sensación de traición, vergüenza y enfado. Tienen problemas de identidad. Les oigo y solo escucho que quieren pertenecer a la generación nini... ni quieren quedarse ni quieren mantenerse por sus medios, son como un treinteañero que se va de casa pero vuelve a que le laven la ropa y recoger los tappers de comida; si encima me dan algo suelto para fumar, también.

Me siento cada vez más traicionada conforme afloran declaraciones de personajes notorios gracias a reconocimiento nacional o mundial que recibieron en nombre de España. Si no querían sus deportistas representar a España, ¿por qué fueron ocupando el sitio de otro deportista con más orgullo nacional? Se tragaron su vergüerza o la vendieron.

Me enfado pues todo esto me huele a estrategia para sacarnos más presupuesto. Basta ya. Ciertos partidos proponen otras alternativas si dejan el referéndum. ¿Como? Son niños mimados que nos están costando lo que no valen. No tengo dudas: no soy secuestradora, dejémosles ir, que paguen todas las infraestructuras que difrutan gracias al resto de los españoles . Nosotros deberíamos hacer un referéndum y que se fuesen a tomar viento. Ya está bien de aguantar tanta manipulación y tanto insulto. Eva María Martí Bravo. València.