Mi hijo acaba de cumplir 15 años y desde los 3 años ha ido al mismo colegio, un colegio pequeño, religioso , concertado y al lado de una iglesia en el centro de València. Durante Infantil y Primaria todo fue estupendamente, es un niño muy activo, movido, alegre, con la autoestima muy baja. El problema llego cuando empezó la ESO: se le diagnosticó dislexia, no desde el colegio porque casi no sabían ni lo que era, sino porque yo me di cuenta que no le cundía lo que hacía. En este colegio no han hecho más que ponerle trabas, impedimentos, hacerlo sentirse torpe, lo cual lo hizo más rebelde, y era una incidencia detrás de otra. Le hicieron repetir primero de la ESO con dos asignaturas con un 4,9, y después de repetir, me reconoce el tutor que fue un error, porque lo habían hundido más. Pasó a segundo y más de lo mismo. Me puse en manos de la inspección educativa para cambiarlo de centro y tras mucho pelear y poniéndoselo muy difícil en el colegio, ya que no le han ayudado lo más mínimo, hemos conseguido cambiarlo al Instituto San Vicente Ferrer.

De momento llevamos poco tiempo, pero estoy superagradecida por el trato recibido, lo han puesto en un programa personalizado, él está contento y motivado y los profesores y todo el equipo están pendientes de él. Trabajan por ámbitos en clases más reducidas, con lo cual les dedican bastante tiempo. Gracias al IES San Vicente Ferrer, seguro que supera esta etapa. Mercedes Alonso Pulido. València.