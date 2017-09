Veritats vertiginoses

M´acabe de llegir Vertigen, la novel·la que narra el tancament de Radiotelevisió Valenciana, i n´estic ben satisfet. La ressenya Crònica d´una aberració, que publicà Levante-EMV, ja em va posar la mel en la boca, però me l´he llegida ara quan es pot dir que s´albira la reobertura. Llegir-ho al cap d´uns anys d´haver anat a negre, fa l´efecte que tot és una història de ficció. Però sí que és de veres. Això, si bé ho mirem, és «un tall a la història i potser a l´autogovern del País Valencià». Les autores, Esperança Camps i Empar Marco, relaten els fets a la perfecció, sense embuts, amb pèls i senyals...

En aquest context, resulta adient la caterva de retrets, mencions i recordatoris punyents que s´emporta el Partit Popular. També retraten amb insistència l´evident manipulació, fins al punt de dir que els periodistes «els ensabonaven, els reien les gràcies i recitaven autèntics panegírics adulatoris». Ara bé, nosaltres tampoc estem nets de culpa, ja que en el pecat de la nostra «passivitat» arrosseguem la penitència.

En síntesi, la crua realitat que encarna la part més essencial i l´abundant pirotècnia verbal fan que, tot plegat, siga una novel·a summament interessant, necessària per al nostre país i, per tant, molt recomanable. Si més no, per fer memòria i no entropessar més voltes amb les mateixes pedres. Jesús Ferrís Peris. Algemesí.