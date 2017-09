Un Valencià en Catalunya

Podría esgrimir muchos argumentos, podría pedir que Aragón pidiera también la escisión de España para volver a ser la Corona de Aragón y que incluiría el Reino de Aragón, el Regne de València, el Reino de Mallorca... y el Condado de Barcelona, para ver simplemente la que se liaba. Pero lo primero que te enseñan cuando estudias Historia en el instituto es que la mayoría de veces que alguien quiere legitimarse a través de la historia, acaba convirtiéndose en un régimen autoritario.

La Ley Oficial de Protección de Datos protege nuestra intimidad e impide que se pueda hacer una lista relacional donde aparezcan desde nuestra fotografía y el NIF, nuestros datos bancarios y peor aún nuestros datos médicos. Y eso es lo que se ha hecho por parte de un Govern de la Generalitat catalana en el que se juntan fuerzas de izquierdas de toda la vida y nuevas con la vieja CiU, la misma del 3 %. Ahora parece que ni tan siquiera te dejan elegir, de salir adelante la independencia, si quieres ser catalán o residente o no... sólo te permitirían en todo caso pedir la doble nacionalidad española.

Y todo para para crear su propia Hacienda en una Cataluña con un déficit brutal y de este modo comenzar a eliminar medicaciones, tratamientos, pensiones, etcétera. Y por supuesto, su Tribunal Supremo para hacer lo que les dé la gana, incluso serían capaces de indultar a los Pujol. ¿Alguien duda a estas alturas de que Artur Mas no dejará pasar la ocasión mesiánica de ser por los medios que sean, el nuevo gran héroe, el salvador que pasará a la historia como una especie de gran monarca de la república independiente de nuestras casas?

El enemigo no es España, en todo caso lo es un partido casposo y su presidente que todavía se cree que estamos en la dichosa transición. Los tiempos marcan que ya es hora de dar el siguiente paso y reformar la Constitución de manera totalmente legal y con más compromiso. Porque un 51 % contra un 49 % no es una mayoría, es una guerra civil. ¡Qué rápido olvidamos! Me da vergüenza el circo y el espectáculo que se han vivido y vivirán estos días en el meu Parlament. Óscar Plumed Tortajada. Barcelona.