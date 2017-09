¿Y la iglesia que dice?

En las ocasiones en que he ido a Gerona ha sido para la celebración de eventos religiosos de hijos de familiares valencianos que viven allí. Siempre los sacerdotes han oficiado la misa en el idioma catalán, o sea solo para los catalanes. Eso sí hay en una iglesia de Gerona que anuncia a una cierta hora la celebración de una sola misa en castellano(español).También en esos viajes ya observé en algunos balcones ondear la bandera estelada inconstitucional y hubo un tiempo que el alcalde se negaba a poner la bandera española en el Ayuntamiento.

La Iglesia siempre ha predicado el hermanamiento, el amor al prójimo, la reconciliación, la paz, pero no parece que estén calando mucho estas virtudes en sus feligreses, a tenor de los tumultos que los secesionistas realizan en la calle sin dar seguridad ni siquiera a los agentes del orden. Se repite la historia de 1934 de Cataluña contra la II República y después en 1936 en la guerra civil contra el general Franco. Y me estoy preguntando: ¿qué dicen los sacerdotes catalanes en sus homilías diarias y dominicales a sus feligreses, sobre todo por lo que está pasando, por culpa de unos políticos catalanes irresponsables?¿Qué dice la curia romana, la cual nombra a sus cardenales y obispos en Cataluña?¿Qué dicen los citados sobre el secesionismo?¿Con quién o quienes está la Iglesia católica?Será conveniente dieran a conocer de que parte están y sus opiniones al respecto. Francisco Javier Sotés. València.