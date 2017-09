¡Qué vergüenza!

Soy republicana pero jamás participaría en un referendum ilegal. Ahora qué: ¿nos pasamos la legislación por el forro y los republicanos hacemos lo mismo? Nos vamos a la calle y convocamos votaciones ilegítimas y perseguinos a los que no opinan lo mismo? Pues va a ser que no. Hay que tener respeto a la Constitución de 1978. Los cambios se hacen desde dentro y respetando el sistema. Reconozco publicamente que fui independentista cuando era joven y me avergüenzo de ello actualmente. Sara Clemente. Valencia