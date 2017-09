Reflexiones

Recordando- En 1976, Adolfo Suárez instaula la democracia (presidente del Gobierno nombrado por el Rey) era un político de derechas y en 1977 en las primeras elecciones, continua en su puesto.

Reflexión- Puigdemont tiene 55 años. Nació en1962, con lo que entonces contaba con 14 años. Respetando por supuesto su posición independentista, pienso que se equivoca al no respetar y acatar las normas con las que son comunes sin excepción para todos y que todos decidimos. Que no está de acuerdo con este gobierno, yo tampoco y no soy independentista. Que la Constitución ya no es válida, pues se modifica y punto.

Creo que sus anteriores dirigentes máximos han hecho todo para que su objetivo, no salga y si es un hombre válido, que no tengo por que dudarlo se estrellará y pasara políticamente sin pena ni gloria, en su etapa política. Por último, yo que tengo amistades en Cataluña, les digo que el día 1 no voten, por que votar es participar

Reflexión- Iglesias tiene 39 años. Nació en 1978, hacía dos años que en España vivíamos en democracia. No quisiera faltarle el respeto y quizás el paso del tiempo haga de él un buen parlamentario, hoy no me convence, aunque su discurso es a veces apetecible y hasta de buena aceptación.

Decía uno de sus más estrechos colaboradores, que en política no era bueno tener generaciones para él obsoletas y antiguallas. No debía saber quien eran por ejemplo N. Mandela, W. Churchill, F. Castro entre otros.

En esa línea se decía que la democracia vino por que tenia que venir, demostrando un total desconocimiento del tema. Actitud casi chulesca, que solo sus pocos años disculpaban. A Pablo, máximo dirigente, le queda mucho por hacer y de qué preocuparse (desempleo, corrupción, pensiones, igualdad) cosas del ciudadano corriente y que dice ser defensor a muerte.

Por último apreciado Garzón, si tus siglas no aparecen libres, me veré obligado a dejar de votar lo que siempre, desde 1982, he venido haciendo. Angel Pertusa Collado. València.