Hace unas semanas me quedé encerrada en el ascensor de mi casa, más o menos una hora, con una señora de aproximadamente sesenta o setenta años. Salió el tema de la violencia de género, porque ese fin de semana una mujer había sido asesinada por su marido. Estuvimos debatiendo sobre el tema, y me dijo algo que me impactó: "Si tu marido te pega, no pasa nada, aguanta y resiste; eso es que te quiere". A día de hoy me sigue pareciendo increíble como esta cultura del maltrato sigue presente en la mente colectiva de esta sociedad aunque hagas todas las campañas, anuncios y programas habidos y por haber. Yo no lo pienso tolerar, ni yo ni nadie de mi generación, porque no es justo que seamos asesinadas por nacer mujeres. Así que mujeres, voy a cambiar la frase de mi compañera de ascensor: No lo aguantes, resiste y denuncia. Maya Romero Gómez. (Alumna del IES Barri del Carme) València.