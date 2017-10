Situación descorazonadora

Esta situación es descorazonadora. No entiendo como podemos llegar a estas situaciones. Lo que ven mis ojos, es una falta de interés, por ambas partes, de querer llegar a un acuerdo. Una lucha de egos. De ver quién puede más. Mis ojos también perciben lo que no saben bien si es un desconocimiento de las leyes y como funciona cualquier Estado, o una ofuscación que no atiende a la razón.

Oigo a gente decir que no quiere ser español y yo me pregunto que es ser Español. Español es quien tiene la nacionalidad española, sea de origen o adquirida. Que alguien sea español no me dice nada de sus valores morales, de su ideología o creencias. ¿Por qué entonces ese rechazo a ser español como si eso fuera ponerse una etiqueta que te cataloga como peor persona?

España es un estado democrático de derecho, y si, creo que es democrático. A ningún territorio se le excluye de su participación en este, así como tampoco a ningún ciudadano. Por eso no entiendo la situación.

Nos necesitamos unos a otros para ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado, para tener más oportunidades, para tener un horizonte más ancho. Y no necesitamos a España, necesitamos a Europa. Y no a la Europa actual, sino a una Europa más unida en la que realmente todos los ciudadanos europeos puedan decidir por igual su futuro. Las decisiones de Europa nos afectan y mucho. Europa marca los límites que los estados integrantes deben respetar en su actuación.

Yo solo pediría que se siguieran las leyes y dado que nuestra Constitución, al igual que la de prácticamente la totalidad de los Estados, no reconoce el derecho a la autodeterminación, se elaborara un proyecto de reforma constitucional conforme al artículo167, cayendo así el destino de este territorio que llamamos España en la totalidad de sus ciudadanos.

Pero por último pediría algo más. Y es que votemos con conocimiento de causa. Que tomemos responsabilidad de nuestros deberes y derechos como ciudadanos y los ejerzamos. Que nos informemos bien, que leamos, que entendamos y que en base a eso formemos nuestra opinión. Opinión que junto a nuestros respectivos intereses plasmaremos en un voto.

Basta de quejarnos de las situaciones pero no usar las herramientas que tenemos para cambiarlas. Basta de votar sin haber visto un debate político, leído un periódico o tener un mínimo interés en conocer cómo funciona el Estado. Basta de votar por qué "es que en mi familia se ha votado esto toda la vida". Y basta de pasar de las elecciones europeas por qué parece que no nos conciernan. Isabel Saéz Suay. València.