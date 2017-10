Per un comité de savis

Després d'observar amb molta preocupació tot el que està passant estos últims dies a Catalunya i poder comprovar les greus i errades decissions de TOTS els partits polítics, també diria que ratllant amb la incompetència, sense salvar d'eixos qualificatius el discurs del rei Felipe VI que em va decebre moltíssim, per cert que feia el quadre de Felipe V, de trist record per a valencians i catalans, penjat al seu darrere?, voldria proposar la immediata constitució d'una Comissió o Taula per al diàleg formada per 10 personalitats de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional de la vida social espanyola i catalana, sense militància política reconeguda, la majoria d'ells catalanoparlants i els que no ho són l'entenen perfectament, i on en el termini d'un mes aproximadament deurien proposar una mesura vinculant als Governs Espanyol i Català, presidents Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, per a la seva tramitació i estudi pels respectius Parlaments. Aquesta mesura vinculant proposada per aquest Comité de Savis ( referèndum pactat, obediència cega a la Constitució, reforma constitucional, etc.etc.) seria convenient i necessària que fos aprovada i posada en funcionament de manera immediata per normalitzar la vida catalana, les institucions polítiques, els centres educatius i les universitats i lògicament amb el vist-i-plau dels organismes internacionals. Aquest Comité de Savis pel diàleg i la concòrdia estaria format per:

1. Juan José Omella, Cardenal i actual Arquebisbe de Barcelona.

2. Juan Roig, president de Mercadona.

3. Pau Gasol, jugador de bàsquet.

4. Isidre Fainé, ex-president de CaixaBank i actual president de la Fundació La Caixa.

5. Valentí Fuster, metge i cardiòleg de fama mundial.

6. José Antonio Martin Pallin, Jutge emèrit del Tribunal Suprem.

7. Iñaki Gabilondo, periodista.

8. Júlia Otero, periodista.

9. Federico Mayor Zaragoza, ex-secretari general de la UNESCO i actual president de la Fundació Cultura de Pau.

10. Carme Ruscalleda, cuinera, una de les poques dones que ha entrat a l'Olimp de les tres estrelles Michelin.

De no haver-nos deixat aquest Comité estaria presidit pel gran Jose Luis Sampedro (Barcelona 1917-Madrid 2013).

També m'agradaria proposar un llistat de 10 suplents o recanvis puntuals que supose podrien cobrir baixes que es puguen produir:

1. Josep Carreras, tenor i cantant d'òpera.

2. Ferran Adrià, cuiner de fama mundial.

3. Sor Lucia Caram, monja dominica, Premi Català de l'Any en 2014.

4. Teresa Forcades, monja benedictina, metge i teòloga.

5. Kofi Annan, ex-secretari general ONU.

6. Montserrat Vendrell, Doctora en Biologia, Directora general de Biocat i del Parc Científic de Barcelona.

7. Eugènia Bieto, Directora General ESADE.

8. Isabel Coixet, directora de cine.

9. Joaquim Gay de Montellà, President de Foment de Treball, és la patronal catalana.

10. Isabel-Clara Simó i Monllor, escriptora d'Alcoi.

De segur que han quedat noms pel camí, però pense que són persones amb un curriculum i trajectòria professional de caràcter molt conciliador i capacitat humana. Espere que aquesta proposta arribe a algun lloc i almenys hauré posat el meu granet de sorra per alleugerar i solucionar tot el procés. Alfons Juan i Rojas. Alginet.