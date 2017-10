Gobernar en los tiempos que corren no es tarea fácil, mejor dicho, gobernar bien no es nada sencillo. El 24 de mayo de 2015 una ráfaga de aire frío sopló en un desierto árido. Algunos pensaron que esta unión lógica que surgió en las urnas duraría unos pocos meses. Las porras sobre el primer Conseller o Consellera en dimitir o ser cesado por el President surgieron al inicio de la legislatura en las filas del PPCV. "¿Y sabe usted qué hace el Titánic? Glo glo glo glo". Algunos querían verlos hundidos, peleados, divididos.

Hoy, son sinónimo de estabilidad y honradez política. Tres partidos con ideas diferentes, con sus más y sus menos, con sus lógicos debates sobre cómo abordar el cambio en la Comunidad Valenciana, dan lecciones a España, (y si me permite, a Europa) sobre lo que verdaderamente debe ser un gobierno. Centrados en su territorio y no en debates estériles, reivindicando lo que es justo y derogando un modelo social, económico y político de más de dos décadas, luchando por no volver a ser marginados. Hoy puedo decir, con la cabeza bien alta, que me siento orgulloso de un gobierno.. Alvaro Gonzalbo Moreno. Moncada.