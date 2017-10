La violencia silenciosa

La mayoría silenciosa también vive en Valencia, pero es más mayoría que silenciosa. Una mayoría que se empieza a cansar de eventos como la Diada Valenciana, una manifestación independentista valenciana. Además de celebrarse el día de nuestra comunidad es un insulto a nuestra historia, tradiciones, familia y a nuestro país, España. Ya se vio que dicha marcha por la independencia apenas tuvo asistencia, abanderados curiosamente por la bandera republicana, un grupo de universitarios aburridos y catalanes se atrevieron a salir a la calle para enfrentarse a una ciudad repleta de rojigualdas en los balcones. Una ciudad que está cansada de que la intenten meter en el mismo plato que Cataluña. No somos de ultraderecha, no somos Nazis, no somos fachas. Los ultras del lunes no nos representan. Somos valencianos y españoles que amamos nuestra ciudad y nuestro país, nos gusta defender lo nuestro, lo defenderemos siempre y estamos cansados de los actos catalanistas porque son violencia contra nosotros, pero una violencia silenciosa.