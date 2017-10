Cambio de calles en valència

Cuando ya han pasado más de cuarenta años de la muerte de Franco y, por tanto, se ha llenado España de cuarenta y pico generaciones nuevas que no lo han soportado ni padecido; más si contamos los 25 años anteriores a su muerte (otras 25 generaciones) y restamos todas esas otras que, por su edad, ya dejaron nuestra compañía ¿quién se acuerda de quienes fueron, por ejemplo, el General Urrutia y otros nombres de calles, 50 o más, que han sido cambiados?

Hay gente informada que tiene la gentileza de informar a aquellos que no estamos tan duchos en el manejo de las nuevas vías de comunicación€ Se ha cambiado el nombre de estas calles porque el ayuntamiento necesita recabar fondos para los gastos (a saber cuáles) y ¿cómo recaudarlos? Pues bien, las personas que viven en dichas calles tienen que cambiar toda su documentación, tanto personal como de sus propiedades, lo que conlleva un abono monetario de un bastante gran número de afectados, aparte de molestias que ocasionan las citas, colas, llamadas telefónicas en espera€ Los vecinos lo cambiarán o no, pero si no lo hacen habrá propiedades sin dueño muy fáciles de expropiar, dando más beneficios a nuestro benefactor del Ayuntamiento. Ya se empieza a ver el rabo al gato€