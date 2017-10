Estimado director: el medio de comunicación que usted dirige se ha hecho eco de la implicación de España 2000 en los incidentes ocurridos el 9 de octubre del 2017. Acogiéndonos al derecho a la rectificación y en aras a la veracidad informativa tengo que informarle de las siguientes circunstancias.

España 2000 solo convocó a la marcha cívica que se hace por la mañana desde la plaza del Ayuntamiento de València. En los comunicados del partido, vía Faceboock, así como de sus dirigentes y miembros destacados se puede ver con profusión esa convocatoria y exclusivamente esa convocatoria. La marcha transcurrió sin ningún tipo de violencia, excepto las reprobaciones de viva voz y cánticos de protesta al paso de las autoridades de esta Comunidad y Ayuntamiento, así como de las formaciones Compromís y Podemos. Reprobaciones que fueron también expresadas, de igual y diferente forma, por otros grupos presentes, así como por más del 80 % del público asistente.

Esas reprobaciones fueron una parte menor del resto de gritos y consignas que se sucedieron a favor de Valencia, a favor de la unidad de España y en vivas a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Multitud de vídeos (entre los que se cuentan los de este partido) y testimonios gráficos de periodistas pueden corroborar que no hubo ningún tipo de violencia, excepto la verbal, que entra en el derecho a la diversidad de pareceres de una sociedad democrática y que en años anteriores ha sido ejercida continuamente por los ahora abucheados.

Referente a la manifestación de la tarde, España 2000 no convocó a ninguna contramanifestación. Ni en los enfrentamientos habidos (copiosamente reproducidos por cámaras) se puede ver a dirigentes o militantes reconocidos de España 2000. Excepto en el Parterre donde hubo algún militante y alguna bandera pero donde no se ejerció ninguna violencia, ni insultos, porque la manifestación autorizada no llegó hasta allí.Entiendo que por decisión de ellos mismos o de quien competa.

Los incidentes acaecidos no han sido ni organizados, ni programados. No encontrarán en las redes del partido ni de su militancia convocatoria anterior para impedir la manifestación de la tarde.