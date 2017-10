Violència verbal i física

La vesprada del 9 d´Octubre es va realitzar la tradicional manifestació. Enguany sota el lema «Sí al valencià», per a defensar la nostra cultura i els interessos dels valencians. El que jo vaig veure i patir, en la part davantera de la manifestació, em va recordar altres fets viscuts fa 40 anys. Es creua algun que un altre provocador. Als costats es van encarar uns altres amb algunes banderes espanyoles, La resposta, silenci i passant d´ells. Havien d´intentar rebentar la manifestació per altres mitjans.

En el carrer Colom aquests reaccionaris fan intents d´agressió i constants insults i provocacions. La resposta que van obtenir va ser alçar les nostres veus, perquè s´escoltara alt i clar, «democràcia» i «som gent de pau». Van intentar fer callar les nostres veus des d´alguna finestra donant-li a les casseroles. I la Policia sense fer res. Açò sí, quan havíem d´arribar al Panterre, ens van desviar cap a la plaça Amèrica, ja que els feixistes l´havien ocupat, i clar, no eren catalans volent votar. Només quan aquests exaltats van intentar anar a per totes van fer un cordó perquè no passaren.

Senyor delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, si li queda una poca vergonya, denuncie als comandaments que van permetre l´atropellament als drets dels ciutadans i després dimitisca.