Botellón en la Plaza del Dr. Landete

Desde hace meses, los vecinos de la plaza del Doctor Landete y sus alrededores, en el barrio de Ruzafa, sufrimos todos los fines de semana y vísperas de festivo las molestias de un botellón masivo que se alarga hasta las tres o las cuatro de la madrugada y a veces incluso más tarde. Ruido, suciedad, gritos, vomitonas, orines... en fin, todo lo que se pueda imaginar y algo más. Lo peor es que llamas al 092 y no aparece nadie. Eso unido a que los servicios de limpieza son muy deficientes, ya que las máquinas se limitan a tirar agua, sin tan siquiera detergente, y no limpian porque los discos no rascan el suelo, porque son obsoletas y lo único que hacen es mojar el piso, con lo que ni los olores ni la suciedad desaparecen. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esta situación?