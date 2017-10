Així s´ha comportat Rajoy - «abans gallec que espanyol»- en respondre a la pregunta de Puigdemont amb una nova pregunta. Clar que a don Mariano ara se li dispensa tot: fins fa no res estava qüestionat per bona part de l´arc parlamentari, especialment per «ciutadans», amb Rivera al capdavant, com a inepte i com a màxim responsable de l´affaire de corrupció més greu de la història d´Espanya. I, en conseqüència, se´l descartava com a president del govern.

Ara, però, està rebent el suport més fervorós -fins i tot dels que més el qüestionaven- i tot per no haver mogut un dit en encarrilar el conflicte de Catalunya cap a una solució civilitzada i democràtica, que la pròpia Constitució preveu i que els «constitucionalistes» no han volgut ni explorar. Marc Antoni Adell. València.