Contra el ministerio de fomento

Se me ha comunicado con detalle la reclamación de Per L´Horta que exige la paralización del proyecto de ampliación de la V-21, impuesto por el Ministerio de Fomento y que supone la destrucción de 80.000 m2 de la huerta y que, en realidad, esconde y solapa la creación de la conexión con la zona Norte al Puerto de Valencia y abre la puerta al paso del AVE que supondrá también la destrucción de muchas hectáreas de la huerta.

El proyecto salió a licitación en agosto, y en noviembre se sabrá la empresa que se hará cargo de las obras; sin embargo, no se ha iniciado aún la expropiación de los terrenos, de modo que la demanda de la paralización del proyecto es algo que deberíamos hacer todos los que defendemos nuestra huerta y estamos en contra: la V-21 fue el nombre que recibió el tramo de la Autopista A-7 de entrada a Valencia desde Barcelona, que definía la entrada del tráfico por Clariano. Como A.VV. luchamos lo indecible para que desapareciera «La Ruta del Elefante», y gracias al gran esfuerzo de distintas AA.VV. de la zona, algunas ya desaparecidas, conseguimos el By-Pass y estuvimos presentes en la inauguración. Las obras de ampliación están presupuestadas en 30 millones de euros y provocarán la desaparición de unas 200 parcelas de la mejor huerta de Alboraya. Recuerdo hace años (las tengo todas archivadas) las centenares de firmas que recogimos para salvar la huerta y la Ermita de Vera que, parece mentira, necesitaba el Campus Universitario para ampliarlo. Entre todos lo pudimos detener.

Pero el capricho de Fomento (se nota que está en Madrid) no termina ahí. ¿Saben que se pretende ampliar de 2 a 3 carriles la autovía en el sentido de entrada a Valencia, que podría quedar en 6 carriles de entrada? Dos carriles por el túnel de entrada a Valencia, dos más por la Ronda Norte, y otros tres por el acceso Norte al Puerto, lo que supone una invasión de tráfico inmenso en nuestra ciudad y un aumento exponencial de contaminación acústica, degradando los Poblados Marítimos y el Grau. También se aprovechan, de pasada, para buscar la conexión con Alicante por la V-31. Entonces: ¿para qué se ejecutó el By-Pass? ¿Y para y por qué está nuestro nuevo Ayuntamiento por el espacio para el viandante y el ciclista? ¿Para qué la promoción de la Movilidad Sostenible y todo lo que se está construyendo en la Ciudad para facilitar la movilidad siendo figura principal el viandante? ¿Qué pasará con la nueva revisión del P.G.O.U. de Valencia? ¿Quién lo ha pedido al Ministerio de Fomento? Hagamos que corra la noticia, de voz en voz, nos va la salud y el bienestar en ello. Sol Romeu Alfaro. València.