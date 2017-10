Falsas imágenes anteriores y comentarios manipulados

Escuché al Delegado del Gobierno en Barcelona, Millo,y ante el tenor de imágenes que dijo ver en TV sobre los policías nacionales y guardia civil cumpliendo órdenes judiciales, decir que debía pedir perdón a la gente, que de forma ilegal iban a participar en un referéndum que el Tribunal Constitucional había prohibido. Pero lo curioso es que no expresó nada sobre las imágenes de odio y lanzamiento de objetos contra la policía y que también resultaron heridos. A mi lo que me deja inquieto y sorprendido sobre las palabras de Millo es ¿sobre qué imágenes vio para pedir disculpas, las verdaderas o las falsas?

El semanario francés ´Le Monde´ advirtió al Gobierno español y a través de las redes sociales que imágenes policiales frente a salvajes personas eran falsas pues pertenecían a otras situaciones, a otro contexto y a otros años, y que me ha recordado esa profusión de imágenes falsas la también publicidad nazi de Goebbels en la II Guerra Mundial. Es como los comentarios manipulados de los Mozos de Escuadra diciendo que pacíficamente habían cerrado los mal llamados colegios electorales, pero no dijeron que fueron los de escasa gente y que los más peligrosos y conflictivos se los dejaron a la Guardia Civil para su cierre, y encima tirándose contra ellos. Y también vimos la cachaza de los Mozos de Escuadra de no hacer nada legal en esos lugares ilegales. Tampoco se aplicaron las multas de trescientos mil euros a aquellos que participaron ilegalmente en las ilegales y mal llamadas mesas electorales. Francisco Javier Sotés Gil. València.