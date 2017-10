Respeten los horarios

Puede que a muchos les parezca intranscendente, pero cuando todo o casi todo fluctua a nuestro alrededor, y cuando de las pocas tablas a las que asirte van hundiendose, qué pasa si se lo afeamos a los responsables, señores(as) que permiten que las noticias empiecen cada vez un poco mas tarde? son solo unos minutos si, pero a mi me genera incomodidad, el ver la impunidad con que ciertos loobys se saltan a la torera todo lo saltable, primero fue la innombrable, canal Berlusconni, tele chincue, cuando con la excusa del exito de ´Pasapalabra´ permitia que las noticias cada dia se saltaran el horario, y tan panchos, pero luego han empezado a copiarse las demas televisiones, la 2 con su ´Saber y ganar´ inclusive, y yo les digo, que tal si en mi trabajo (caso q lo tuviera) me saltara la puntualidad del horario? Mal ejemplo son ustedes, muy malo. Haganselo mirar, no todo vale en esta vida recuerdan?.José Vicente Yagüe. València.