Més enllà de les possibles vendes d'una obra literària

Els lectors del Levante-EMV de dissabte vam poder llegir selecció que cadascun dels diferents jurats han dut a terme en la fase final del concurs. No debades, es tractaria d´una digna carta de presentació per als escriptors, poetes i investigadors que intenten trobar un lloc en el difícil i tancat món editorial.

Cal tenir en compte que, al marge de les possibles vendes d´una obra literària i del prestigi del seu autor, també hi ha obres que han passat un filtre exigent i que han demostrat qualitat i rigor en els treballs desenvolupats. No hem d´oblidar, clar està, sense tenir en compte a les editorials privades, que les institucions públiques que convoquen premis literaris també haurien de plantejar-se altres reptes en les seues publicacions, sobretot, en aquelles que investiguen temes de caràcter cultural i tradicional arrelats a les nostres terres. Perquè són estudis que tal vegada no complisquen el criteri comercial que suposadament ha de tenir un primer premi literari. Fins i tot, que només puguen interessar a una minoria. Amb tot i això, sí que són obres que donen a conéixer una part important i fonamental de la nostra cultura com a poble. I, a més a més, si les institucions públiques no es fan càrrec de la seua edició, és possible que acaben sent treballs que mai vegen la llum, per no quedar en un format durador com és el cas d´un llibre, amb la seua corresponent presentació i difusió. De fet, fàcilment no arribaran a les generacions esdevenidores, que no deixa de ser l´objectiu principal d´alguns dels treballs presentats al concurs literari esmentat.

Per tal motiu, m´agradaria demanar als responsables d´aquesta institució que tinguen cura i sensibilitat a l´hora de promocionar els treballs que, sense ser guanyadors en el seu certamen, han arribat a ser finalistes i ben valorats pels diferents jurats. Un just i digne reconeixement que hauria de quedar plasmat en algun tipus de llistat oficial, principalment, per ser emés per una institució pública tan il·lustre com la d´Alfons el Magnànim-Centre Valencià d´Estudis i Investigació.