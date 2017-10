Sin ser Premio Nobel también firmo

Yo creo que los líderes independentistas catalanes no han sabido elegir el tiempo adecuado. Si lo que ahora están haciendo lo hubieran hecho en los primeros años de nuestra democracia, cuando España todavía no había entrado en la UE y muchos en Europa desconfiaban de si había sabido desprenderse de su pasado franquista, es posible que hubiesen encontrado mucha comprensión, pero cuando se ha demostrado que España cuenta con una democracia muy avanzada y consolidada, por muchos bulos que se cuenten y dinero que inviertan, no van a encontrar muchas simpatías.

Yo, sin ser premio Nobel, si me piden firmar un documento a favor de la negociación y el dialogo y en contra de la violencia también lo hago. Puigdemont, que quería pasar a la historia como el personaje que llevó a Cataluña a la independencia, lamentablemente para él, lo hará como el político que la llevó a retroceder más de veinte años en su progresión social y económica.