La nova Biblia

És en el què han volgut convertir alguns –massa- la Constitució de 1978. Vegeu si no l´aferrissada defensa que han vingut fent alguns –massa- de la seua intocabilitat (!), tot i la evidència de les contradiccions escandaloses –i masclistes- que conté. O no heu llegit que, tot i proclamar –art. 14-, que tots els espanyols són iguals... i que no caben discriminacions per raons de naixement, raça, sexe... es priva a les filles del rei, de poder-ne ser i succeir-lo? Doncs encara hi roman, com una antigalla històrica, la periclitada llei sàlica dels borbons, que a tota Europa es troba foragitada, mentre que ningú ha mogut un dit per superar aquella –i «constitucional»- injustícia.

On sí s´han posat d´acord, a tota pressa amb nocturnitat i traïdoria, és en recollir -a la Constitució- la limitació del «sostre» de l´endeutament de la despesa pública en favor dels ciutadans, només perquè al capital no li interessa, demostrant -una vegada més- que els polítics –alguns al menys- han esdevingut uns titelles dels mercats.

En què quedem? És o no és modificable la tal Carta Magna? I si ho és, per què no s´ha abordat, des de fa temps, un encaix de les nacionalitats històriques -com ara Catalunya- en Espanya? Responsabilitat és, doncs –i tota, dels polítics que ho han boicotejat, el què està passant. De ningú més.