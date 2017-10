Carta sobre el taxi

Ayer en las Cortes Valencianas se votó implantar la futura ley del Taxi, que no tiene ningún beneficio para el usuario . Entre otros:

- Todos los taxis de la C. Valenciana no estarán obligados a tener instalado en sus vehículos el correspondiente taxímetro, que podría ser exigido a todos vehículos de taxi, para mayor transparencia del servicio, en cuanto al régimen de tarifario a los usuarios.

- Los usuarios, a esta altura del siglo en que vivimos, no tendrán una tarifa transparente sobre en que cantidad máxima llegará el taxi al lugar que comunique el usuario como lugar de recogida, en los servicios que sean requeridos por estos usuarios por teléfono o telemáticamente.

-La ley en vigor, tal como se implantó originalmente, solo aceptaba vehículos de taxi con una antigüedad máxima de 8 años, ahora en la futura Ley aceptarán vehículos de hasta 12 años. ¿Qué beneficio es este para el usuario?

-A los vehículos de taxi no se les prohíbe la publicidad en sus vehículos, por lo que seguirán coexistiendo vehículos que afean su imagen al público por una insignificante cantidad económica que ingresan por ello, incluso llegando a llevar publicidad sobre lugares donde se ejerce la prostitución de mujeres. Si una Ley del Taxi a estas alturas del siglo en que vivimos no regula esto, ¿de qué sirve esta ley?