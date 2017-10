El hombre de paja

Hoy vivimos en España con comentarios de todo tipo sobre Cataluña, entre ellos me llama la atención una en la cual dice que España, tendrá que seguir soportando a Rajoy y a Puigdemont, considerándoles culpable de este desaguisado, según el veredicto unánime de la prensa extranjera. cómo, The New York Times que titulaba, «Chaos in Catalonia». Como ciudadano español no puedo estar de acuerdo con este veredicto, pues yo estoy convencido que tenemos en Rajoy uno de los más grandes políticos, por su tranquilidad y su madurez, ya que está haciendo las cosas de la mejor manera posible en el tema de Cataluña.

Como se puede observar todo comienza con el nombramiento de Puigdemont, como hombre de paja para llevar a cabo la independencia de Cataluña. Como esta persona no es tonto, trata de que las ilegalidades que se están cometiendo no les sean imputadas a él solo, por todo ello siempre está "el sí, pero no", apareciendo hechos lamentables muy difícil de demostrar quién es el culpable. Por todo ello el presidente Rajoy tiene la prudencia de tomarse las cosas, esperando que estos individuos lancen sus palabras o escritos sin divagaciones, para poder actuar con la justicia. En el control de Cataluña si hiciera falta.