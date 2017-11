Actualmente, son cuatro los años que un estudiante de Derecho ha de pasar formándose y preparándose en la universidad. No obstante, una vez acabas, todavía te queda un año de máster para poder ejercer como abogado, es decir, un total de 5 años para poder llegar a trabajar, por encima de la mayoría del resto de carreras. No obstante, hay oposiciones como las de juez o fiscal que requieren tres años más de media, estudiando 8 horas diarias para poder ir preparado y, aún así, solo aprueba el 1% de los que se presentan. Por tanto, en caso de suspender, habrías estado 8 años estudiando y no podrías trabajar de nada.

Asimismo, volviendo al tema de la abogacía, ya puedes ser muy bueno que te vas a pasar varios años con un sueldo muy reducido y trabajando sin descanso, sin apenas reconocimiento por los socios del despacho. Frente a esto, ¿de verdad merece la pena estudiar Derecho? .