Respuesta de Martín Pacheco

Cuando todo invita a lo contrario, uno debe agradecer que haya algún lector que le lea. Agradecer, también, que se tome la molestia de criticarte y agradecer, además, que te escriba. Así que le agradezco a Lorenzo Morote Vidal (Bétera) el triple interés por mi escrito: leerme, criticarme y responderme. Por lo demás, estoy de acuerdo con alguna de las ideas que expone, pero con ninguna de las que me atribuye. O no me expliqué bien o me «entendió» demasiado. En cualquier caso, gracias por su carta. Martin Pacheco. València.