A propósito del juicio a Companys

En relación con la información publicada el miércoles 1 de noviembre en las páginas de la sección España titulada ´La absolución de Companys´ y firmada por Baltasar Bueno nos llegan los dos escritos que se reproducen a continuación.

Rectificación

Buenos días, el periódico Levante-EMV publicó el día 1 de noviembre un artículo de Baltasar Bueno con el título «La absolución de Lluis Companys», de cuya lectura se deducía que el presidente de la Generalitat de Catalunya, que había proclamado el Estat Català el 6 de octubre de 1934, no fue condenado por el tribunal de Garantías Constitucionales, lo que resulta evidentemente contrario a la verdad. El autor del artículo cita reiteradamente frases de la sentencia, pero en ningún momento dice que esas frases corresponden al voto particular discrepante formulado por cuatro o cinco magistrados que efectivamente no apreciaron el delito de rebelión, que entendían que el único reproche lo haría la opinión pública y la historia y que, finalmente, recomendaban que se tipificase el delito de rebelión y la pena correspondiente en el código penal. Mi sorpresa es que no ha sido desmentida esta información; más aún que el articulo fue reproducido en su traducción al catalán por otro periódico del grupo Prensa Ibérica como el Diari de Girona. Tal vez convenga que el periódico Levante publique una nota aclaratoria. Enric M. Cuñat. Alfara del Patriarca.