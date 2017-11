El valor del deporte

Soy alumno de 1° de bachiller, llevó nadando desde los 3 años y soy deportista de élite desde 1° de ESO y creo que hablo de parte de muchas personas que tampoco están de acuerdo con el menosprecio que le hacen a algunos deportes y me gustaría preguntar: ¿Por qué un deporte como la natación lo practica tan poca gente? En primer lugar la natación es un deporte que requiere mucho entrenamiento y sacrificio y muchos padres no ven este deporte como tal y no le dan el valor que se merece. El deporte no sólo hay que mirarlo como un entretenimiento para los hijos sino los valores que puede aportarle ese deporte, como el esfuerzo, la constancia, el sacrificio o el compañerismo. Y la natación lo refleja a la perfección, la mayoría de nadadores no buscan el deporte como una máquina de hacer dinero sino para superase día a día.

Por eso me gustaría que más gente le dé más importancia a este deporte por los valores que transmite y para que aprendan cómo hay que trabajar de mayor.