Em dol dir-vos que la publicació de la vinyeta de la pàg. 2 del lunes, 6 en Levante-EMV no ha estat un encert. I és que, a part d´antiestètica, la seua lletjor s´acompanya d´un missatge als lectors, injust per sectari. No negaré que entre els catalans –independentistes o no- puga haver-ne de radicals. Però són l´excepció. En canvi i gràcies a la política d´intoxicació del govern de Rajoy, que menteix més que parpelleja, ha aconseguit que majoritàriament els espanyols –nacionalistes o no- manifesten un odi cerval a Catalunya i als catalans, digne de millor causa. Heus ací com els majors corruptes de la història –els «populars»- no només han depredat les arques públiques espanyoles –tan patriotes ells-, sinó que han malbaratat l´esforç de tants anys de fer possible la convivència, dividint Espanya de forma no sé si recuperable. Alguns lectors de Levante-EMV agrairíem una rectificació, si més no, perquè la imatge que s´escau a l´energumen de la bandera és la dels nombrosos –massa- ultres que aquest dies han campat per tot arreu. I, si no, que els ho pregunten als que assistiren a la processó cívica del 9 d´octubre a València.