Carta d'agraïment a l'hospital públic Lluís Alcanyis

En uns dies tan plens d´emocions per a mi davant del naixement del meu primer fill, vull escriure aquesta carta per expressar agraïment. Agraïment a un equip d´excel.elents professionals, , ginecòlegs,, pediatres, matrones,infermeres, auxiliars, i cel.ladors, dels serveis de maternitat i pediatría,d´un hospital públic de la comarca de La Costera, l´hospital públic Lluís Alcanyís de Xàtiva,, ja que més enllà del seu estricte deure ,ens han tractat de forma excel.lent, magnífica, amb una atenció, amabilitat, tacte, paciència i capacitat de treball que a la meua dona i a mi ens han meravellat. Tant de bó tots treballarem amb aquesta professionalitat t i amb aquesta actitut. I vull que quede clar que escric aquesta carta carta des de el reconeixement dels meus prejudicis, que qüestionaven el funcionament de la Seguretat Social i fins i tot el d´aquest hospital en concret. Per circumstàmcies concretes alienes a la nostra voluntat inicial, el xiquet va nàixer a aquest hospital, i només puc dir que en tot moment la meua dona i jo ens hems sentit tractats com si estigueren a l´hospital més exclussiu i car del món. És per a mi un orgull i una satisfacció immensos reconèixer la meua errada inicial i admetre la gran qualitat professional i humana d´aquest meravellós equip de professionals. Moltíssimes gràcies, sou un exemple, un model a seguir i una font d´inspiració per a la resta de la societat.