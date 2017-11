Testimonio de un español preocupado

Hace no más de un año me encontraba junto a mi padre en el Pirineo Catalán. Estábamos de cacería. Fue uno de los mejores días de mi vida, culminado con una maravillosa cena acompañados por el guardia mayor de la reserva y su numeroso grupo de amigos. Probablemente todos los presentes en esa cena tuviésemos maneras de pensar muy distintas, ideológicamente hablando, sin embargo, fue una velada para el recuerdo.

No obstante, mi preocupación llega cuando surge el dilema de la independencia de Cataluña. Constantemente me pregunto si actualmente, tan solo unos meses después, se podría revivir aquella misma velada sin ningún tipo de conflicto. Espero que así fuera, pero, lamentablemente, esta situación me lleva a pensar lo contrario. No logro comprender que lleva a una persona a querer dividir una sociedad, una sociedad que unida puede lograr cosas mucho más grandes y que puede disfrutar de momentos únicos en los q se valora a las personas por lo que son y no por lo que piensan€¡Despertemos!