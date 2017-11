Erem de viatge a S. Petersburg. L´avió anava ple, doncs era un xarter i la característica es que quasi tots erem de València, Mallorques i Catalunya. Lògicament d'entrada no ens coneixiem ningú, pero la nostra parla ens acostava molt i tots ens sentiem molt propers hi i havia molta companyonia. Hi havia un matrimoni de Murcia i un altre de Madrid i em van confessar que se sentien forasters.

En arribar a S. Petersburg, després de fer els tramits pertinents ens vem adonar de que tots anavem al mateix hotel i teniem el mateix programa, amb lleus variacions. Tot xerrant, xerrant ens varen preguntar que d'on erem, doncs n'hi havia de Lleida, que parlen amb accent que s'acosta al valencià, i com que l'armonia del moment era prou bona jo els vaig contestar: «Mosatres som valencians del Nord». Van quedar parats. Passat el primer moment de la sorpresa ens van respondre: «I Mosatres catalans del Sud. Xoqueula». No cal dir que vem passar un viatge magnific amb una esplendida germanor. Els valencians eren de la Safor. Ricard Domingo Monfort Barcelona.