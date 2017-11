Senador del PNV

De la comparecencia del Senado en estos días para la aplicación del artículo 155 y que se da vigencia en el BOE 28-10-2017 y en el Real Decreto 944/2017 de 27 de octubre, el senador Jokin Bidarratz dijo que solo existen dos naciones en España: la nación vasca y la catalana. Y le digo que no sea Vd. tan egoísta, pues si se pone Vd. así, gualmente existen la nación valenciana, la nación andaluza,la nación extremeña, la nación murciana, etcétera. Aunque de momento no puede ser así,pues solo existe la Nación española a efectos constitucionales,. Otra cosa es el párrafo simplemente declarativo sobre la plurinacionalidad de España, que puede o no ser entendible según lo que Vd. piensa, el que España puede estar constituida de nacionalidades o regiones. No se irrogue Vd. nacionalismos personalistas por que Vdes. los vascos siempre han querido ser independientes. No creo que le deban hacer tantos desplantes a Mariano Rajoy, ya lo haga Vd. en el Senado, como también su compañero de filas en el Congreso Aitor Esteban, cuando continuamente les están dando a su autonomía regional continuas prebendas y conciertos económicos, que los pagamos todos los españoles. Francisco Javier Sotés. València.