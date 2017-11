Los maestros no cobran

Señor Marzà: tengo entendido que a ustedes se les llena la boca cuando dicen que «la educación es fundamental». Bien, seguramente será cierto pero se les olvida un detalle, pagar a quienes enseñan a nuestros hijos. ¿Tiene su conselleria, sus técnicos, usted como cabeza visible, la poca vergüenza de decir que no pagar a miles de maestros es debido a un fallo, a algo técnico, a falta de personal? ¿Cómo se puede ser tan irresponsable y no prever que el fallo que ya es endémico en esa conselleria, se repite todos los años y ha vuelto a dejar sin cobrar no uno, sino dos meses a personas que dependen de su sueldo para vivir? ¿Usted ha cobrado religiosamente su salario mal ganado? ¿Usted se responsabilizará de los pagos de hipoteca o de los recibos de la luz o el agua? Ni PP, ni Compromís (vaya nombre), ni PSOE, ni Podemos. Ni saben, ni quieren saber, ya queda menos. Juan J. Novella. València.