Hoy quería sincerarme porque empiezo a estar un poco harta (por decirlo finamente) de tanta hipocresía. Cada persona que me conoce sabe que soy sincera y directa, y lo que hago lo hago porque así lo siento de corazón y con cabeza, y porque creo que es lo correcto, sin esperar nada de nadie. Llevo 14 años, que se dice pronto, defendiendo los derechos de los animales, la sociedad ha cambiado para mejor, poco, pero algo ha hecho. Sin embargo sigue habiendo personas que se hacen llamar animalistas pero que comen animales, siguen habiendo personas que se autodenominan no homófobas, pero que no respetan a los homosexuales, siguen habiendo personas que dicen ser no racistas y odian a las personas de piel negra... Estamos en un mundo que no es lo que parece, al menos a primera vista. Por lo menos yo intento hacer en el pedacito de mundo que me tocó vivir, un lugar mejor, ¿y tú? Muchísimas gracias y que tengas un feliz día. Cristina Ardid. València