El valor del deporte

¿El deporte profesional te enseña valores? He querido comenzar esta carta preguntando la razón por la que enviamos a los niños a practicar fútbol, natación, tenis o ciclismo. Queremos que detrás de ese chut, brazada, ese revés o esa última pedalada encuentren valores como el esfuerzo, la constancia, el sacrificio y el compañerismo. Hoy por hoy sabemos que el deporte es crucial para la educación de los hijos y el profesional del deporte tiene que saber que sus actitudes y formas son seguidas por millones de niños que se reflejan en ellos. Me asusta ver a grandes futbolistas que son muy buenos dentro del terreno de juego pero que en sus vidas personales son vanidosos y ostentosos. Me asusta ver a gente que utiliza el deporte como arma destructiva para ganar. Un niño necesita ver que una carrera deportiva siempre tiene que ser legal, sincera y respetuosa. Si nos fijamos en las miradas de nuestros hijos, veremos que piden ser algún día uno de ellos.. Alejandro Roca Vicente. 16 años. València.