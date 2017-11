Disconformidad con la noticia de la manifestación en Salud Mental

Quiero mostrar mi absoluta disconformidad con Levante-EMV, en concreto con la noticia "Nielfa: "Las personas con enfermedad mental no estamos siempre delirando". El sábado 28 de octubre me entrevistaron con motivo de la manifestación sobre salud mental. Siento que se han tergiversado mis palabras y se han manipulado las declaraciones, estigmatizando aún más a un colectivo que no lo necesita.

Soledad y aislamiento social no están vinculados a los problemas de salud mental, sino al estigma que persigue a las personas que los padecen. Hay muchas personas con problemas de salud mental que tienen familia, empleo y amigos, y están totalmente integrados socialmente. Quiero dejar claro que cuando esto no se produce es por el rechazo social que hay hacia este colectivo, y que hace que en muchas ocasiones las personas oculten que tienen un problema de salud mental.

Además, la recuperación en salud mental es posible. Entendiéndolo como la recuperación del proyecto vital de cada persona. Por este motivo reclamamos apoyos para poder llevarlo a cabo, como un tratamiento multidisciplinar además de las visitas al psiquiatra, extremo que repetí varias veces en la entrevista. Asimismo, reivindicamos derechos, 'SoyComoTú', somos ciudadanos con los mismos derechos que el resto.

Por otra parte, es muy importante recalcar que no existe una vinculación real entre violencia y problema de salud mental. Quiero aclarar que tener un problema de salud mental no te hace ser violento. Personas malas hay con problemas de salud mental y sin problemas de salud mental. No se puede justificar un hecho delictivo con un problema de salud mental. Por tanto, no entiendo el valor informativo de las declaraciones de José Luis Leal en esta noticia pues no se corresponden con el contexto de la manifestación. De esta manera, solo provocan una perpetuación en el estigma.

Por otro lado, la declaración "Hay veces que de verdad no saben que están enfermos y comenten errores, pero otras simplemente lo ocultan por no sufrir el menosprecio de la sociedad y, al no ser tratados, acaban por cometer actos que ellos mismos no quieren hacer", no fue expresada por mí. Se han puesto literalmente en mi boca unas palabras que no formulé.

Finalmente, "Las personas con problemas de salud mental no estamos siempre delirando" es una frase sacada de contexto pues a continuación manifesté que éramos capaces de tomar decisiones, en concreto médicas, y lo hacemos. Sin embargo, solamente interesa lo negativo, la vinculación entre salud mental y violencia, así como con aislamiento social.

Ruego informen adecuadamente sobre los problemas de salud mental y les pido que nos ayuden a acabar con el rechazo social que sufre este colectivo.