Hoy se celebra el juicio de La Manada, cinco bestias que se hacen llamar hombres, que violaron, de todas las maneras posibles, a una mujer que intentaba disfrutar de las fiestas de Los Sanfermines de Pamplona. No conozco la historia de esta chica. Pero os contestaré yo, como mujer. Sí, me hubiera dejado ante la fuerza brutal de cinco bestias contra mi. Sí, seguramente yo iría borracha porque me gusta beber. Sí, quizá hubiera consumido drogas en una noche de fiesta. Sí, quizá conozco a un potencial agresor y no se que lo es, y sí, quizá me acercaría a él si me lo encontrara de fiesta. Pero también os diré una cosa, aunque todas estas preguntas sean afirmativas, ni los agresores, ni un juez, ni todos vosotros podéis hacerme sentir culpable de que me violen. Y si lo hacéis, os convertís en cómplices. Ánimo a la chica en el juicio de hoy. Ni olvidamos, ni perdonamos. No estás sola. Paula Fornells Baqué. València.