La semana pasada, como saben, Ignacio González fue puesto en libertad previo pago de una fianza. Pero si recuerdan, hace unos meses y, debido al embargo que le impuso el juez, González y familia denunciaban que no podían pagar, siquiera, los recibos de luz y agua, debido a la falta de liquidez. Pero, ¡oh, sorpresa! En menos de 24 horas han reunido 400000€ para sacar a papá del «talego».

Lo que me lleva a preguntarme dónde están todos esos pseudopatriotas de pulsera rojigualda y bandera en el balcón, que no salen a la calle a manifestarse contra un señor que ha demostrado a todas luces ser, no sólo corrupto, sino cabecilla de una trama para, entre otras, blanquear dinero. ¡Ah!, pero eso no es importante. Lo importante es manifestarse contra todo lo que venga de Cataluña gritando «¡a por ellos!». Debe ser diferencia de pareceres, porque yo me manifestaba gritando «no hay pan para tanto chorizo».

Y todo esto a pesar de que el dinero es de todos los españoles; incluidos los muy españoles y mucho españoles. Pero como me dijo otro de esos patriotas de pacotilla: «para que me roben los otros que me roben los míos». Lo dicho, ver para creer. Oscar Campos Caudé. València.