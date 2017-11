La huelga de nunca acabar

Parece que no acabará nunca. Por más que pasan los días, la huelga del Metro no finaliza y esto perjudica a los estudiantes como yo, que para ir al colegio no tenemos más remedio que coger este medio de transporte. ¿Acaso tenemos nosotros la culpa de que no sean capaces de resolver sus conflictos laborales? No creo que la huelga sea el mejor modo de protesta, pues muchos compramos el bonometro y no nos hace gracia que nos hagan esperar grandes ratos. Espero que esto se solucione pronto y se vuelvan a restablecer los verdaderos horarios.