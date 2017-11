Algo está pasando en Metrovalencia

Soy habitual viajero de Metrovalencia. Quería escribir esta carta, no con motivo de queja, sino más bien para reflejar una realidad. Con frecuencia, por no decir todos los días, cojo el metro y tengo que llegar con un tiempo de antelación a mi parada habitual (Ángel Guimerá) porque los horarios que salen publicados tanto en la web como en la app de Metrovalencia no son fidedignos. No me baso solo en una experiencia personal, sino en opiniones de distintos pasajeros que como yo viven semejante insulto y es que siempre cuando llegas a la parada a la hora que anuncia el horario ¡zas!, el metro ya se ha ido y llegas tarde a tu destino, ya sea la universidad, la biblioteca o a casa.

Para colmo, muchas veces llego antes y, cómo no, ya ha pasado mi metro. Y aquí no acaba esto. Lo que ya me pareció muy fuerte fue cuando iba a sacarme el bonometro anual y me dijeron que ya no estaba disponible. Que lo habían cambiado por la maravillosa y novedosa tarjeta TuIn. Una tarjeta que me parece una auténtica ruina en comparación con mi anterior título de transporte. En mi casa, de ocho que somos, la mitad viajamos en metro y eso en una familia numerosa es complicado. Para terminar, una cosa a favor de esta empresa, y es que siempre que consigo coger el metro viajó muy a gusto. Jorge Chavero. (Alumno de 1º de Bachiller, Colegio El Vedat) València.