La cinta secesionista

Estamos viviendo unos días de máxima tensión en nuestro país. Para los que no posean conocimiento de la definición de preso político y se dejen guiar por la descuidada izquierda, vamos a comprender el concepto entrometiéndonos en el suceso. Se denomina preso político a aquel sujeto que es encarcelado por su labor política, atacando los derechos humanos, precisamente a la libertad de pensamiento y de expresión.

En el asunto del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de los ocho exconsejeros encarcelados, en ninguna ocasión se les ha prohibido pensar en una independencia, en ninguna ocasión se les ha prohibido expresarse y proponer una independencia. Lo que sí se les ha censurado es declarar una independencia, usar dinero público para un referéndum ilegal, desobedecer íntegramente al Gobierno. A eso no se le llama preso político, sino acto delictivo. No nos encontramos en una crisis política, sino en una crisis extremadamente inconsciente. ¡Razonemos y comprendamos la realidad! Santiago Martínez Muñoz. València.