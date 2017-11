Yo te creo y te admiro. Eres víctima de unos bárbaros que además quieren mostrar que sigues una vida normal. Vas a declarar, firme, entera, sin desplomarte... ¿se puede ser más valiente y fuerte y admirable? Habría sido más fácil callar, no denunciar, hundirse (comprensible por el drama tan grande que debe suponer sufrir esta agresión tan salvaje) y los bárbaros a lo suyo, a seguir, sin condena, sin que se supiera quiénes son en verdad, haciendo vida normal ellos. Pero no, ellos ya no podrán hacerla gracias a ti, heroína, tú sí, a pesar de la gran pesadilla, porque eres fuerte, una gran mujer a tan corta edad. Habrá que dar publicidad a la valentía, a la fuerza, a la resilencia, a demostrar que no es no, a demostrar que la vergüenza la tienen que pasar los bárbaros machistas y no las víctimas. Eres ejemplo y objeto de admiración de todas las mujeres y los hombres, los hombres a los que se les ha helado la sangre, o se le has calentado, porque ellos no quieren ser representados así, porque todos estamos contigo, las mujeres y los hombres de bien.

Has abierto como tantas mujeres un camino a seguir. Yo te creo y te admiro.