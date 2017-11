Harto de los examinadores de tráfico

Soy uno de los miles de afectados por la huelga de examinadores de trafico. Tengo todos los permisos de conducción excepto el de moto. Ahora, el curso que sigo desde marzo se me está haciendo interminable. Ya en el examen de circuito cerrado me mandaron para casa en dos convocatorias, con lo que ello conlleva: una práctica la víspera del examen, pedir fiesta o cambios de turno en el trabajo, estar presente... para que te manden a casa.

Desde octubre estoy apto para el último examen (circulación) y me dan la fecha para el 15 de noviembre (mes y medio). Hago una práctica el 14 y el 15 me presentoy... para casa porque nadie viene a examinarnos. ¿Cómo gente que no me conoce de nada me está tocando el bolsillo y mi situación en el trabajo? Y luego vienen con exigencias y se quejan . ¿Por qué si no cojen y aprueban a todo el mundo? A ver qué hace Tráfico. Pero que dejen de ir a por quienes menos lo merecemos... gentuza, tantos unos como otros que están en esa guerra.