Compras Compulsivas

El black friday por fin llega, y con él las compras. Cada año son más las personas que gastan su dinero en objetos innecesarios, debido a que son más baratos. Cuando paseo por la calle, ya es normal ver ofertas del black friday o el cyber monday, con descuentos exagerados para que tengas la necesidad de comprar. No habría ningún problema si no fuera porque te lo venden como si estuvieses haciendo las compras de Navidad, fiesta que cada año adelantan. Incluso hay algunas tiendas que te dicen que puedes gastarte el dinero que quieras, porque, total, solo es un caprichito. Esto estaría bien, si no fuese otro truco de las multinacionales con el fin de ganar más dinero.