Un impuls cultural a Rocafort

Malgrat l´oposició que va sofrir el projecte allà per 2015 quan el govern municipal, en minoria, el presentà al ple per a l´aprovació, finalment es va aconseguir la inclusió de Rocafort en la reconeguda i prestigiosa Red de Ciudades Machadianas. El poble, amb un edifici emblemàtic –Villa Amparo– i el poeta universal, refugiat forçós, s'ho mereixien. Recuperar la memòria històrica de l´estada de Machado a Rocafort i posar en relleu la seua producció literària i periodística durant l´any i mig que passà al nostre poble són algunes de les conseqüències que ens ha portat l´adhesió de Rocafort a Sevilla, Soria, Baeza, Segovia i Colliure.

El treball constant i efectiu dels components del Consell Sectorial Machadiano, format per membres de cinc associacions del poble –La Pedrera, l´Associació de Veïns i Veïnes A. Machado, Republicanos de Rocafort, el Grup Esportiu i Recreatiu i l´Agrupació Musical de Rocafort– amb l´impuls de la Regidoria de Cultura i de l'alcaldia han fet possible que aquesta il·lusió col·lectiva siga real. Tant és així que Rocafort presideix durant aquest any, fins març del 2018, la Xarxa i ha assumit amb entusiasme i eficiència l´organització d´unes jornades sobre Antonio Machado –la V Aula Juan de Mairena– del 24 al 26 de novembre, amb qualificats ponents. Esperem l'assistència de tots aquells amants de la poesia, de Machado i de Rocafort, un poble obstinat des de fa uns anys en participar en el món cultural i contribuir amb esforç i vigor.