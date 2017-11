Euforia peligrosa con el VCF

Soy alumno de 1º de Bachillerato y abonado y accionista del Valencia Club de Fútbol. Ha surgido una euforia entre los aficionados que estamos viviendo un sueño que hace un año habría sido imposible de imaginar porque el equipo no daba la talla y estábamos tratando de no descender. Creo que es bueno tener ilusión y fe, pero no tanto porque la verdad es que cuando te enfocas mucho en un objetivo puedes ganarlo o ese mismo objetivo te puede provocar una desilusión muy grande. En estos últimos días estamos en una nube que se puede pinchar, ya que la liga española es una de las ligas más difíciles del Europa. No nos podemos relajar y la afición tiene que calmarse, ya que aún no hemos ganado nada.