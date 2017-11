¿Algún impuesto más?

Si trabajas, has de pagar el IRPF. Si compras, pagarás el IVA. Si heredas, el Impuesto de Sucesiones. Si ganas la lotería, también pagarás el 20 % del premio (cuando sea una cantidad mayor de 2.500 euros) a Hacienda. Ahora, además de todos estos impuestos, si quieres vender ese objeto que ya no te sirve y tienes abandonado en casa por Wallapop o eBay también has de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Claro está que los impuestos son más que necesarios para mantener los fines sociales del Estado, pero ¿es realmente necesario pagar impuestos incluso por vender cosas por una aplicación, sin ni siquiera ser estos usuarios profesionales, sino simplemente usuarios que quieren deshacerse de ciertos productos? Además, serán muchos los usuarios cuyas únicas fuentes de ingresos sean los beneficios obtenidos a partir de la venta de productos por estas plataformas, por lo que, en mi opinión, no resultaría justo hacerles gravar por ello. Javier López Blanes. València.