Algunas directivas de clubes españoles han creído que era preciso dar su opinión de un tema político en público en forma de comunicado. El Fútbol Club Barcelona emitió un comunicado en sus redes sociales a favor del referéndum ilegal en Cataluña, mostrando una vez más muy poco respeto a todos los seguidores del equipo que no viven en Cataluña o que no compartan su mismo pensamiento. Además, el Girona FC siguió sus pasos y lanzó un comunicado similar. No podemos permitir que estos sucesos ocurran. El fútbol debe ser un refugio para todos, sin importar tu ideología política. Es por eso que espero que los clubes recapaciten y que vuelvan a ser para todos. La politización del fútbol es algo usual de un hooligan. No caigamos en intentar imponer nuestras ideas allá donde vayamos. El fútbol debe estar fuera de toda política. Gonzalo Colomer. València